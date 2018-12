El argentino de 58 años volvió al país luego de caer en la final del Torneo Apertura del Ascenso de México y aún no se sabe qué ocurrirá con su situación. Mientras desde el entorno de Diego aguardan por una renovación de su contrato y de su cuerpo técnico por otros seis meses, desde Dorados ya comenzaron la pretemporada e incorporaron dos jugadores que el DT no pidió. Y sus dos ayudantes de campo (el mexicano Mario García y Luis Islas) no continuarían a su lado. Si finalmente hay acuerdo, el hoy DT regresaría a Culiacán el próximo 2 de enero.