"No puedo creer. Esto es por mis compañeros, no tiene precio, va a quedar para toda la historia. Gracias", fueron las primeras palabras del futbolista frente a su público el último domingo. "Feliz de ver disfrutar a la gente y mi último momento en esta cancha como jugador. Me despido de cada uno de ellos feliz y les quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico y colaboradores. Viví años hermosos", continuó el "Pity" confirmando la despedida.