Al mismo tiempo, ex jugadores sin tanta experiencia en el puesto (o al menos en bancos de suplente de élite) también se postularon para relevar al Mellizo. Hace unos días, Alberto Márcico puso el nombre de Blas Giunta a disposición de la CD de Boca, mientras que Carlos Fernando Navarro Montoya habló esta mañana en radio Mitre y expresó su deseo de ponerse el buzo de DT azul y oro. "Si me llaman de Boca, tengo ganas y conocimientos como para agarrar, pero este no es mi momento", planteó.