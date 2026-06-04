Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó hasta marzo de este año las 3.328 operaciones, el valor más elevado para un primer trimestre desde 2022. Este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela una tendencia de crecimiento interanual del 38,1%, a pesar de la leve reducción respecto al trimestre anterior. En comparación con el periodo inmediatamente anterior, se observa un descenso del 3,8%. El INE remarcó que no todas las ejecuciones hipotecarias concluyen con el desalojo de los propietarios, por lo que esta estadística no supone un aumento equivalente en el número de desahucios.
(Noticia en ampliación)
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