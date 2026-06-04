Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó hasta marzo de este año las 3.328 operaciones , el valor más elevado para un primer trimestre desde 2022. Este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela una tendencia de crecimiento interanual del 38,1%, a pesar de la leve reducción respecto al trimestre anterior. En comparación con el periodo inmediatamente anterior, se observa un descenso del 3,8%. El INE remarcó que no todas las ejecuciones hipotecarias concluyen con el desalojo de los propietarios , por lo que esta estadística no supone un aumento equivalente en el número de desahucios.

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