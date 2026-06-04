España

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca la leve reducción del 3,8% en el número de operaciones respecto al trimestre anterior y recuerda que no todas las inscripciones acaban en desahucio

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Manifestación por el derecho a la vivienda en Barcelona en 2025. (Alberto Paredes / Europa Press)
Carteles contra los desahucios en una manifestación por el derecho a una vivienda digna en Barcelona en 2025. (Alberto Paredes / Europa Press)

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó hasta marzo de este año las 3.328 operaciones, el valor más elevado para un primer trimestre desde 2022. Este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela una tendencia de crecimiento interanual del 38,1%, a pesar de la leve reducción respecto al trimestre anterior. En comparación con el periodo inmediatamente anterior, se observa un descenso del 3,8%. El INE remarcó que no todas las ejecuciones hipotecarias concluyen con el desalojo de los propietarios, por lo que esta estadística no supone un aumento equivalente en el número de desahucios.

(Noticia en ampliación)

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