"¿A quién le voy a caer hoy en algo como una final perdida? El técnico puso a Boca en la final, no perdió en cuartos ni se comió tres en su cancha en la semi. No tengo nada para decirle. Decirle algo a Guillermo no sería justo y no me sentiría bien conmigo mismo. La final es rojo o negro en la ruleta. Si la pelota de Jara entraba Guillermo era el mejor del mundo. Podría pegarle a Barrios que nunca jugó bien un clásico y se hizo expulsar, pero sería un chiquitaje de mi parte", argumentó el conductor sin buscar culpables.