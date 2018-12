"Es la inocencia a la hora de declarar cuando uno es pibe y te hacen una nota. En su momento dije que me gustaría jugar en un equipo grande de la Argentina, sin desmerecer el lugar en que estaba, pero cayó mal en la gente y en un partido contra Olimpo, levantaron el cartel N° 5 para el cambio, yo empecé a salir de la cancha, aunque el cambio era para el 5 de Olimpo, y ahí me silbaron como nunca. No me gustó, fue feo", reconoció en una entrevista con El Gráfico en 2013. "López nunca nos dijo nada, pero se generó como que estaba todo hecho y al final se cayó. No sé", reveló en dicha entrevista con Diego Borinsky.