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Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Este es un un postre práctico y cremoso que se prepara en poco tiempo

Torta de queso y limón en plato decorado con rodajas de limón, ralladura verde y menta; una porción servida, tenedor y jarra con agua y limón.
Un postre frío y cremoso, ideal para compartir en tardes calurosas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada como una torta fría para refrescar la tarde y sorprender a la familia! La torta de queso y limón sin horno y sin gelatina es ideal para quienes buscan un postre fácil, rápido y con ese toque ácido y cremoso que enamora desde el primer bocado.

La torta o pastel de limón con queso no tiene un único creador ni origen oficial, sino que nace de la unión de dos grandes tradiciones de la repostería mundial: los pasteles de limón ingleses del siglo XVIII y la evolución del clásico cheesecake (pastel de queso) en los Estados Unidos durante el siglo XX, donde el queso crema industrial se combinó con frutas cítricas

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Esta receta, que se ha popularizado en Colombia por su practicidad y sabor, es perfecta para climas cálidos o celebraciones improvisadas. Se inspira en la tendencia mundial de los postres sin horno, con una fuerte presencia en regiones urbanas, cafeteras, donde el queso crema y el limón son protagonistas de la repostería casera.

Manos de persona compactan masa de galleta en molde de tarta con cuchara metálica. Otra base de galleta visible al fondo sobre encimera.
La combinación de queso crema y limón aporta frescura en cada bocado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de torta de queso y limón sin horno y sin gelatina

La torta de queso y limón sin horno y sin gelatina es un postre frío de textura suave, que combina una base crocante de galletas con una mezcla cremosa de queso y limón. La técnica principal consiste en realizar una emulsión estable entre crema, queso y jugo de limón, que cuaja gracias a la acción natural de sus ingredientes y el frío, sin necesidad de añadir gelatina ni cocción al horno.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas (incluye refrigeración)
  • Tiempo de preparación activa: 30 minutos
  • Tiempo de refrigeración: 3 horas 30 minutos

Ingredientes

  1. 300 g de galletas tipo María o vainilla
  2. 100 g de mantequilla derretida
  3. 400 g de queso crema (a temperatura ambiente)
  4. 200 ml de crema de leche
  5. 1 lata de leche condensada (aprox. 400 g)
  6. 100 ml de jugo de limón fresco
  7. Ralladura de 2 limones
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. Rodajas de limón y ralladura extra para decorar

Cómo hacer torta de queso y limón sin horno y sin gelatina, paso a paso

Batidora de pie con batidor de varillas, tazón de acero inoxidable con crema, mano vertiendo jugo de limón, ralladura verde, esencia de vainilla, leche condensada.
Una receta práctica que conquista paladares sin necesidad de horno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Tritura las galletas hasta que queden como arena fina. Mezcla con la mantequilla derretida hasta obtener una masa húmeda.
  2. Cubre el fondo de un molde desmontable con la mezcla de galleta. Presiona bien para compactar y lleva a la nevera por 15 minutos.
  3. Bate el queso crema con la crema de leche hasta que la mezcla esté lisa y sin grumos. Usa batidora eléctrica para lograr una textura cremosa y aireada.
  4. Incorpora la leche condensada poco a poco. Mezcla hasta integrar por completo.
  5. Añade el jugo de limón y la ralladura. Bate solo lo necesario para que se mezcle. El limón espesará la mezcla por reacción con el queso y la crema.
  6. Agrega la vainilla si decides usarla, y bate brevemente.
  7. Vierte la mezcla cremosa sobre la base ya fría. Alisa la superficie con una espátula.
  8. Refrigera la torta al menos 3 horas, hasta que cuaje completamente. Es clave no mover el molde durante este tiempo.
  9. Desmolda con cuidado, decora con rodajas y ralladura de limón justo antes de servir.
  10. Sirve fría para disfrutar la mejor textura y sabor.
Mujer triturando galletas en un bol, con galletas María, mantequilla derretida, queso crema, limones, ralladura y leche condensada sobre una mesa de madera.
El equilibrio entre dulzura y acidez convierte esta torta en un clásico moderno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usa ingredientes a temperatura ambiente para evitar grumos en la mezcla.
  • Compacta bien la base de galleta para que no se desmorone al cortar.
  • No sobrebatas después de agregar el limón para evitar que la crema se corte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones medianas o 12 pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Proteínas: 6 g
  • Azúcar: 26 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta torta se mantiene fresca en la nevera hasta por 4 días, cubierta con plástico film o en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que puede alterar la textura cremosa.

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