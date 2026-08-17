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Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur

La acción coordinada entre Batallón de Ingenieros N.º 5 y Policía Nacional permitió la detención de un presunto responsable de actividades de sicariato en el área metropolitana de Bucaramanga

Ejército y Policía detienen a integrante de grupo criminal en barrio Nueva Colombia, Santander - crédito @Ejercito_Div2/X
Ejército y Policía detienen a integrante de grupo criminal en barrio Nueva Colombia, Santander - crédito @Ejercito_Div2/X
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Un operativo desarrollado en el barrio Nueva Colombia de Piedecuesta, Santander, concluyó con la detención de un presunto integrante del grupo delincuencial Organizado (GDO) Los del Sur.

La captura fue llevada a cabo por soldados del Batallón de Ingenieros N.° 5, perteneciente a la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional. La información fue confirmada a través de los canales oficiales de la Segunda División del Ejército Nacional.

El individuo aprehendido está señalado de estar implicado en actividades relacionadas con el sicariato en la región, según las primeras indagaciones de las autoridades.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue entregado a las instancias judiciales competentes para el inicio del proceso legal correspondiente. Las fuerzas militares y policiales destacan que este resultado es producto de la articulación y la cooperación interinstitucional en el territorio.

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La operación hace parte de una estrategia sostenida para combatir las estructuras criminales que afectan la seguridad en Santander.

Quinta Brigada y Policía refuerzan seguridad tras captura de sospechoso vinculado a homicidios - crédito @Ejercito_Div2/X
Quinta Brigada y Policía refuerzan seguridad tras captura de sospechoso vinculado a homicidios - crédito @Ejercito_Div2/X

“Con acciones contundentes y trabajo articulado, nuestras Fuerzas Militares y de Policía contribuyen a fortalecer la seguridad y tranquilidad de los santandereanos”, señalaron voceros institucionales en X.

Las autoridades reiteran el compromiso de mantener la presencia en sectores urbanos y rurales, con el fin de prevenir delitos de alto impacto y mejorar la percepción de seguridad entre la población.

El Ejército y la Policía continúan desarrollando labores de inteligencia y patrullaje en zonas identificadas como prioritarias, en respuesta a las denuncias ciudadanas y el análisis de los índices delictivos.

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Por último, la colaboración de la comunidad se considera fundamental para identificar a los responsables de actividades ilícitas y lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado en el departamento.

Capturaron en El Bagre a presunto miembro del Clan del Golfo vinculado al microtráfico

Una operación interinstitucional desarrollada en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia, permitió la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo, conocido con el alias de Negro.

La acción fue coordinada por la Séptima División del Ejército Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dentro de las estrategias para enfrentar las estructuras delictivas que operan en el Bajo Cauca antioqueño.

Ejército y autoridades detienen a alias Negro, señalado por microtráfico en Bajo Cauca - crédito @Ejercito_Div7/X
Ejército y autoridades detienen a alias Negro, señalado por microtráfico en Bajo Cauca - crédito @Ejercito_Div7/X

Según el reporte oficial, alias Negro estaría vinculado a la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, grupo dedicado al microtráfico y a la obtención de información sobre los movimientos de la Fuerza Pública en la región.

Fuentes militares subrayaron el impacto de la detención, señalando que “esta acción afecta la cadena de distribución de estupefacientes y debilita las finanzas ilícitas del Clan del Golfo en la zona”.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 43 papeletas de cocaína, 35 de bazuco, 43 cigarrillos de marihuana y 2 dosis de tusi, así como más de 8 millones de pesos en efectivo y un teléfono móvil.

Todo el material decomisado fue entregado a las autoridades judiciales, que adelantan investigaciones para identificar el alcance de la red criminal a la que pertenecería el capturado y establecer posibles conexiones con otras actividades ilícitas en el norte del país.

Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en operación conjunta en El Bagre - crédito @Ejercito_Div7/X
Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en operación conjunta en El Bagre - crédito @Ejercito_Div7/X

El Ejército Nacional destacó la importancia de la cooperación entre fuerzas militares, policiales y judiciales para enfrentar organizaciones armadas que amenazan la seguridad regional. “La coordinación interinstitucional es clave para combatir el crimen organizado y proteger la integridad de los habitantes de Antioquia”, manifestaron voceros militares.

La captura de alias Negro representa un avance en la tarea de desarticular la estructura local del Clan del Golfo, disminuir su capacidad de operación y reducir el impacto del microtráfico sobre las comunidades del Bajo Cauca.

Las acciones conjuntas continuarán en distintos sectores del departamento, enfocadas en judicializar a los integrantes de las redes delictivas y golpear sus mecanismos de financiación.

La Séptima División reiteró su compromiso con la consolidación de la seguridad en los municipios más afectados por la violencia y la criminalidad, asegurando la presencia institucional y el respaldo a la ciudadanía en los territorios más vulnerables del norte de Colombia.

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