PRI cuestiona a Morena por narrativa de “soberanía” tras respaldo del partido a Andy López Beltrán

El cruce entre el Partido Revolucionario Institucional y Morena por la revocación de permisos de ingreso a Estados Unidos expone cómo un trámite discrecional se convierte en bandera política y en termómetro de credibilidad pública

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió en cuestionar el discurso de soberanía nacional que Morena ha utilizado para explicar la cancelación de visas estadounidenses a integrantes de su movimiento, luego de que el partido oficialista difundiera un nuevo posicionamiento de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El planteamiento del PRI

A través de su cuenta oficial en X, el PRI Nacional sostuvo que Morena “puede intentar convertirlo en un discurso de soberanía”, pero afirmó que una visa es, según el partido, “un privilegio otorgado por otro país, no un asunto de soberanía nacional”. El mensaje, acompañado de un cartel con la leyenda “Morena, sus visas no son la soberanía nacional”, pidió al partido oficialista “explicar mejor” por qué se están cancelando las visas a sus integrantes.

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@PRI_Nacional

La respuesta de Morena

Este lunes, el Consejo Nacional de Morena difundió un posicionamiento en el que respalda a Sheinbaum en medio de la controversia por el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el documento, la presidenta representaría la defensa de un “pacto social” frente a presiones externas, y México mantendría cooperación con otras naciones sin aceptar, según el partido, tutela o instrucción foránea. Morena señaló además que sectores opositores buscarían apoyarse en actores extranjeros para intentar un regreso al poder que no habrían logrado en las urnas.

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La dirigente morenista Ariadna Montiel expresó su “solidaridad” con López Beltrán y habría hablado de un intento de intervención de “la ultraderecha internacional” en la vida política del país.

Morena reprochó, sin mencionar nombres, a quienes “acuden al extranjero” buscando presión contra adversarios políticos.

Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’ tras la cancelación de su visa de EU

El origen de la controversia

El caso se remonta al 13 de agosto, cuando se dio a conocer la cancelación de la visa de López Beltrán. Ese mismo día:

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno , afirmó en redes que al morenista “le están alcanzando” presuntas investigaciones relacionadas con huachicol fiscal y que el apellido López Obrador no lo haría intocable.

La Embajada de Estados Unidos habría señalado previamente que las visas constituyen “un privilegio, no un derecho”, cancelable cuando existan razones para ello.

El Departamento de Estado de EU reportó la revocación de más de 175 mil visas, atribuyendo como principal causa presuntas actividades delictivas.

El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept

Un debate que continúa

El intercambio entre el PRI y Morena mantiene abierta la discusión sobre los alcances jurídicos de una visa —un permiso unilateral de ingreso a otro país— frente al uso político que ambos partidos le han dado en el debate público, en un contexto donde el caso de López Beltrán se suma a otros casos similares registrados desde 2025, la mayoría vinculados a Morena, de acuerdo con reportes periodísticos.