"Cuando vi que se hablaba de Madrid, Doha y no sé qué otro lugar más, pensé que era una locura. Nos sacaron la ilusión a nosotros y a los jugadores de River de dar la vuelta en el Monumental. Pero como dijo mi amigo Osvaldo, son tres locos atrás de un escritorio, así que no entienden nada", fue la frase con la que se despidió el Apache. Recordó la declaración de su amigo personal y ex compañero Daniel Osvaldo, quien dijo "cinco gordos de traje atrás de un escritorio nos robaron la ilusión", allá cuando en 2015 se suspendió el Superclásico en la Bombonera por el gas pimienta.