Fue un bochorno y un desafío público. Casi a la medianoche, Rafael Di Zeo organizó junto a Mauro Martín el operativo despedida del plantel de Boca. Se pusieron adelante del micro y, como dando a entender que ellos iban a cuidar lo que la Policía no pudo, iban despejando el camino para que el vehículo avanzara entre la multitud azul y amarilla. Las imágenes quedaron reflejadas en todo el planeta y a la madrugada, cuando el vuelo había despegado a Madrid, los líderes de La Doce festejaron en un bar entre Lugano y Mataderos haber cumplido el objetivo: estar otra vez en el centro de la escena. Porque la verdadera escena, el Bernabéu, tendrá a varios de ellos en la tribuna, pero no a todos, dado que tienen prohibición de concurrencia. Este mediodía, cuando despertaron, la mueca de alegría mutó en preocupación: porque quién sí viajó a España es el rival en la barra, el hombre al que más le han temido todo este tiempo: Maximiliano Mazzaro, quien fue el cerebro de La Doce entre 2007 y 2013, y aunque siempre juró no volver, su fantasma ronda cada partido que juega Boca.