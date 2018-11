"No aceptamos jugar ningún partido. Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS, vamos a ir". Las palabras de Daniel Angelici, presidente de Boca, no dejan espacio para la duda. A pesar de que la Conmebol anunció que la Superfinal de la Copa Libertadores frente a River se disputará el 8 o el 9 de diciembre si el fallo del Tribunal de Disciplina lo confirma, en la ribera no contemplan dicha posibilidad luego de los incidentes con el micro del plantel mientras se trasladaba al Monumental el último sábado.