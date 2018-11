1. La negativa de la elite. Los tres técnicos que ganarían cualquier encuesta popular no quieren asumir. Hoy, Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino prefieren ser más entrenadores que seleccionadores. Disfrutan más el día día, el trabajo de campo constante y el objetivo corto. Otro candidato era Gerardo Martino, pero desde los Estados Unidos ve que las cosas en la Asociación del Fútbol Argentino han empeorado, no lo llamaron a tiempo, no quiere asumir por descarte y cree que, lamentablemente, en nuestro país la Selección no es prioridad.