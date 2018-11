Esta baja sensible no hace más que profundizar la preocupación de Marcelo Gallardo respecto de la conformación ya no solo del 11 inicial que pondrá en el Monumental contra Boca para el partido más importante, cuando se definirá el campeón de la Copa Libertadores, sino también del banco de suplentes debido a la imposibilidad de contar con Rafael Borré, suspendido por acumulación de amarillas.