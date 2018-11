Según la investigación, sólo el hotel que lleva el nombre del club habría metido 50 personas que admitieron pagar hasta 1750 dólares por un ticket, la mayoría de ellos turistas. O dos franceses hinchas del Mónaco, como lo demuestra el video que acompaña la nota, que reconocieron ante la Policía en la puerta del estadio que las entradas se las había dado Rafael Di Zeo. Pero al asegurar que no las habían pagado, no hay delito posible, porque lo que se pena es la reventa, no el obsequio. Eufemismo que la barra siempre maneja para no quedar pegada a un negocio que en La Bombonera dio como mínimo para la Justicia una ganancia de 8 millones de pesos, en un día, en un partido. Impresionante.