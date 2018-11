Una modificación importante es la eliminación de las manos "deliberadas". Según la regla 12, se establece que se cobrará una falta o un penal, si la infracción es dentro del área, cuando el jugador toque de manera deliberada, "intencional", el balón con las manos (exceptuando al arquero dentro su propia área). Este tipo de jugadas han sido muy discutidas en los encuentros, pues no es claro si los jugadores lo hacen con o sin intención. Es por eso que quieren lograr que se interprete "si la posición del brazo es natural o no" y de esta manera decidir si es infracción o no.