Bielsa no confirmó que volverá un día a Newell's y, en caso de hacerlo, no es concreto que lo haga para dirigir al primer equipo. Pero el diseño de este dormitorio está creado a su medida. Este cuarto no dispone de muchas más comodidades de las que posee el hotel en general: cuenta con una cama de plaza y media y una televisión. Y la escalera promete ser recorrida una y otra vez (en este caso, por Omar De Felippe).