Edomex lidera generación de empleo en el país: 4 de cada 10 puestos nuevos se dan en la entidad

Crece la tasa de empleo en el Edomex (Gob. Edomex(

El Estado de México como la entidad líder en generación de empleo a nivel nacional, al registrar 281 mil 366 nuevos puestos de trabajo entre septiembre de 2023 y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Laura González Hernández, destacó que esta cifra representa el 37.4 por ciento del total nacional, lo que significa que cuatro de cada diez empleos generados en el país durante este periodo se ubicaron en territorio mexiquense.

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La funcionaria señaló que estos resultados reflejan la efectividad de las políticas implementadas por el gobierno estatal para fortalecer la actividad económica, atraer inversiones y reducir la tasa de desempleo, la cual actualmente se ubica en 2.7 por ciento.

“Se ha logrado una reducción del 33 por ciento en la tasa de desempleo desde el inicio de esta administración”, explicó la titular de la SEDECO durante la presentación de resultados económicos.

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Disminuye desempleo en el Edomex

La titular de la Sedeco Edomex, Laura González dijo que la entidad es líder en la creación de empleo (Gob. Edomex)

Los datos presentados indican que al inicio de la actual administración estatal existían 335 mil 874 personas desocupadas en la entidad; sin embargo, para el cuarto trimestre de 2025 la cifra descendió a 224 mil 295 personas.

Esto representa una disminución de 111 mil 579 mexiquenses en condición de desempleo, resultado que, según autoridades estatales, ha sido posible gracias a la llegada de nuevas inversiones, la expansión industrial y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

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El Estado de México se mantiene como uno de los principales motores económicos del país debido a su ubicación geográfica, infraestructura logística y cercanía con la capital del país, factores que han incentivado la instalación de nuevas empresas y proyectos productivos.

Inversión nacional y extranjera fortalece economía mexiquense

Lista las Ferias de empleo 2026 en el Edomex (Gob. Edomex)

En materia de inversión, Laura González informó que de septiembre de 2023 a marzo de 2026 se registró una inversión nacional acumulada de 169 mil 766 millones de pesos.

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Tan solo durante el primer trimestre de 2026, el Edomex captó más de 20 mil millones de pesos en inversión nacional, consolidando la confianza empresarial en la entidad.

Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), la Secretaría de Desarrollo Económico detalló que el acumulado en el mismo periodo asciende a 14 mil 434 millones de dólares, mientras que en los primeros tres meses de 2026 ingresaron 2 mil 228 millones de dólares.

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Estas inversiones se han traducido en mil 410 proyectos nacionales y extranjeros enfocados principalmente en sectores como desarrollo habitacional, logística, industria automotriz, comercio, alimentos y bebidas.

Entre los países con mayor participación en inversiones destacan Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos, cuyos capitales han impulsado proyectos de alto impacto económico y generación de empleo.

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Impulsarán desarrollo económico del sur del Edomex

El gobierno estatal busca crecimiento en los municipios del sur de la entidad (Ayuntamiento Temascaltepec/FB)

Durante la conferencia también se anunció una estrategia para fortalecer la economía del sur del Estado de México y potenciar los productos del campo mexiquense.

El plan contempla mecanismos de vinculación comercial y acceso directo a mercados para productores, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el objetivo de integrar cadenas de valor más sólidas y sostenibles.

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Las autoridades estatales señalaron que esta estrategia busca generar mayores oportunidades para comunidades rurales y productores locales, fomentando la comercialización de productos mexiquenses tanto a nivel nacional como internacional.