En la visita, no estará el arquero titular Ezequiel Unsaín, quien no jugará por un acuerdo verbal con su ex club, Newell´s, y será reemplazado por Lucio Chiappero, en el único cambio que haría Beccacece con respecto al equipo que viene de vencer a Vélez por 3 a 2. Por su parte, De Felippe mantendría el mismo once que salió a la cancha el fin de semana pasado ante Racing.