¿Mito o realidad? Cuenta la leyenda que el Beto jugó desgarrado siete partidos del torneo obtenido en el 92 por el compromiso con su equipo. No solamente lo confirmó sino que brindó detalles de aquellas anécdota: "Fue en mi cuádriceps derecho, por eso pateaba con la zurda. Correr podía, pero no patear. Blas Giunta me acompañaba a hacer las ecografías. Me empezaba a entrenar los jueves y me daba un duodecradrón por semana. El cuerpo técnico y mis compañeros me pedían que no saliera y yo me sentía muy importante, quería estar".