¿Qué dijo respecto a la suspensión de Gallardo, que no podrá siquiera concurrir a la Bombonera tras desoír la sanción de Conmebol en la segunda semifinal ante Gremio? "A mí me pasó y también a Gallardo. Nos suspendieron por cuestiones burocráticas tanto en octavos de final como en semifinal. Lo tuvimos que ver desde el palco. Los jugadores lo harán igual. No tenemos magia. Sólo imaginaremos el partido y sus posibles escenarios y pactar con el ayudante, como hicimos nosotros en semifinales las medidas que debemos tomar en cada escenario del partido. No pudimos tener contacto tanto en octavos como en semifinal durante el partido… al menos yo", tomó clara distancia al final de la frase. ¿Un mensaje por la visita del Muñeco al vestuario de su equipo en el entretiempo del encuentro en Porto Alegre?