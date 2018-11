El futuro de ambos como técnico de Boca más allá de diciembre cuando se le termine el contrato fue otro de los temas abordados: "Él tendrá que tomar su decisión y los directivos charlar y juntarse. No me animé a preguntarle, me guío en lo que dicen los medios y repito, no quiero ponerlo nervioso. Una vez opiné cuando estuvo a punto de pasar a Boca, que no lo veía muy bien porque uno le tiene miedo a equipos tan grandes que no te esperen, y él hasta el día de hoy me lo reprocha".