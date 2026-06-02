Costa Rica

Costa Rica solicita a la Unión Europea mayor cooperación en seguridad y comercio ante el avance del crimen organizado

La visita del canciller Manuel Tovar Rivera a Bruselas busca fortalecer el papel europeo en Centroamérica, promoviendo tanto la colaboración contra redes criminales transnacionales como el impulso de inversiones y comercio bilateral

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Dos astas de bandera con la bandera de Costa Rica a la izquierda y la bandera de la Unión Europea a la derecha, ondeando bajo un cielo azul claro.
Las banderas de Costa Rica y la Unión Europea ondean una junto a la otra, simbolizando la estrecha relación y cooperación bilateral entre ambas entidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canciller Manuel Tovar Rivera viajó a Bruselas para pedir una mayor participación de la Unión Europea en Centroamérica ante el avance del crimen organizado.

Durante su visita, prevé reunirse con la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad Kaja Kallas para impulsar una cooperación más estrecha.

Tovar Rivera, que asumió el cargo poco después de la llegada al poder de la presidenta Laura Fernández, eligió la capital belga como destino prioritario tras su paso por Nueva York, donde promocionó la candidatura de Rebeca Grynspan para la secretaría general de la ONU.

Seguridad y cooperación ante los cárteles

La diplomacia costarricense sostiene que la lucha contra el crimen organizado requiere una respuesta coordinada. Tovar Rivera remarcó la importancia de fortalecer el multilateralismo: “El multilateralismo ha sido el púlpito para hacer valer nuestra voz y ha sido la línea de defensa para un país desarmado”, manifestó en entrevista.

El canciller señaló que los cárteles transnacionales se han sofisticado y emplean el territorio costarricense para enviar cargamentos hacia puertos de Europa, como Róterdam, Amberes y Algeciras. Por eso, el país contempla ampliar la colaboración con Europol y también de forma bilateral con los Estados que gestionan esos puertos.

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La demanda europea y estadounidense de sustancias ilícitas alimenta el fenómeno, por lo que Tovar enfatizó: “no hay oferta si no hay demanda”, y reclamó un enfoque compartido y corresponsable en la región.

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concede una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunirá con representantes de las instituciones europeas.EFE/ Olatz Castrillo
El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concede una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunirá con representantes de las instituciones europeas.EFE/ Olatz Castrillo

Costa Rica espera que la nueva legislatura europea traiga mayor presencia política y operativa de la UE en Centroamérica, así como el impulso de mecanismos conjuntos de seguridad para enfrentar a las redes criminales.

Comercio y nuevos mercados

El vínculo económico entre Costa Rica y la Unión Europea creció a partir del acuerdo de asociación regional, que, según Tovar Rivera, “ha potenciado el vínculo económico y la inversión europea, generando oportunidades de empleo digno para nuestra gente”.

Hoy, el principal producto de exportación costarricense hacia Europa son los dispositivos médicos, mientras que los servicios digitales y tecnológicos ganaron espacio en la balanza comercial y desplazaron de manera progresiva a productos agrícolas tradicionales.

El canciller también destacó el interés en una Europa que lidere “la nueva era de transformación y avances tecnológicos en inteligencia artificial” y servicios digitales.

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Terminal portuaria con contenedores, grúas y logo de Aduana Santamaría. En primer plano, caja fuerte abierta con billetes y dispositivos médicos, un bidón de diésel y cajas 'importación'.
Una terminal portuaria muestra contenedores de colores, una caja fuerte con dólares y dispositivos médicos, un bidón de diésel y cajas de importación, junto al logo de Aduana Santamaría de Costa Rica, simbolizando el control comercial y la logística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la relación comercial con China presenta un desequilibrio. Tovar atribuyó esa situación a la falta de materias primas estratégicas en la oferta costarricense, como el litio, y sostuvo que el país mantiene su apertura hacia otros mercados sin dejar de apostar por la sofisticación del comercio con Europa.

Democracia y papel internacional de Europa

El fortalecimiento democrático en Latinoamérica sigue siendo una preocupación para Costa Rica, que observa con inquietud retrocesos en países vecinos como Nicaragua, así como en Bolivia, Cuba, Venezuela y Haití.

Tovar recordó que la cláusula democrática del acuerdo de asociación con la UE obliga a todos los socios a mantener un comportamiento acorde con los compromisos internacionales. En ese marco, insistió en que “Europa tiene que exigir que los Estados partes, sean quien sea, resguarden sus obligaciones internacionalmente adquiridas”.

Además, afirmó que, aunque el foco europeo puede estar en Ucrania o Medio Oriente, no debería darse por consolidada la democracia en la región latinoamericana.

Frente a los desafíos geopolíticos, Tovar opinó que el bloque europeo tiene la capacidad y los recursos para desempeñar un papel más activo: “Europa puede ocupar el lugar del mundo que Europa quiera ocupar”.

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