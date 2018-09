• "No sé si cambiaría algo de lo que pasó (en el Mundial)… Es fácil analizar después de que las cosas pasan. Uno quisiera cambiar un montón de cosas pero no se puede y hay que convivir con lo que pasó. Sin duda que yo cometí un error pero son cosas que pasan, me pasó a mí y a otros varios arquero en el Mundial. El tema es que por la situación en la que estábamos se dio el inicio de una catástrofe a partir de mi error. Yo asumo la responsabilidad de lo que pasó: tratando de darle un pase a un compañero le pegué al piso pero fue un error, son cosas que suceden, me pasó a mí. Fue un golpe muy duro para todos y se dio en el peor momento. Lamentablemente después no tuve la oportunidad de revancha, me hubiese gustado para volver a ganarme la confianza de todos pero no pude".