Llovieron los insultos y los improperios, con tenor de amenaza. Muchos de esos fueron redactados en una publicación antigua, del primero de junio, en una foto con sus dos hijas. Una de ellas, Guillermina, sobrevivió a un cáncer de retina cuando tenía cuatro años. "Es increíble que pase esto a alguien tan pequeño. Nos tocó a nosotros sufrirlo. Fueron seis meses muy duros. A mí me tocó dejar el fútbol. Si no, no habría sido posible estar cerca de ella y de mi mujer, que lo necesitábamos", reveló, años después, ante medios españoles.