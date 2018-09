"Él tuvo un gesto muy bonito. Un día que vino a Colombia, fue a la casa quinta donde yo vivía y me dijo que me pedía disculpas por no haber recibido las medallas de subcampeón. Yo le dije "tranquilo, eso era muy normal a todo aquel que dirigía o jugaba le dolía perder y al que le duela perder, ese es un deportista que se entrega por su camiseta". También me dijo si le permitiría una foto con él y yo le dije con mucho gusto. La relaciones con él siempre fueron muy buenas", contó el DT colombiano, quien acaba de ser noticia por su dura historia de vida y superación.