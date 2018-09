Recientemente me han hecho gran cantidad de llamadas y comentarios acerca de esta foto y noticia, agradezco mucho el cariño de todos los que han estado pendientes. Quiero contarles que es parte del proyecto de Freddy Luna , quien ganó en @titanescaracol 2016. No se alcanzan a imaginar cuanto disfrutaría de tener movilidad de nuevo, todo esto es un proceso y mediante este exoesqueleto puedo estar de pie durante un par de horas gracias a esta ayuda mecánica. Bendiciones para todos.

A post shared by Luis Fernando Montoya Soto (@profemontoya.oficial) on Sep 2, 2018 at 7:36pm PDT