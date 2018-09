Tras el escándalo, tanto Pérez como Centurión ofrecieron disculpas públicas. El mediocampista del Millonario volvió a referirse al polémico episodio. Y ensayó una curiosa explicación para justificar lo que pasó entre ellos en el Monumental. "No fue una cargada. ¿Viste cuando se te raya el disco? Bueno, se me rayó. El más perjudicado fui yo. Me pierdo un cuarto de final de Copa y no sé si lo voy a volver a jugar", dijo, en alusión a la suspensión que recibirá y no le permitirá jugar ante Independiente.