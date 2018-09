Un hecho insólito ocurrió en la previa al partido entre Libertad y Boca Juniors en Asunción. El delantero Ramón Wanchope Ábila viajó a Paraguay junto con la delegación, pero no integró el plantel que logró el pase a cuartos de final. La dirigencia boquense no pudo obtener certeza sobre si el jugador había o no cumplido con una anterior suspensión.