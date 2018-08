Periodista deportivo paraguayo de vasta trayectoria, Figueredo fue muy valorado por el ex presidente Nicolás Leoz (acusado de corrupción por la Corte de Brooklyn en el FIFAgate), ejerciendo funciones como jefe de prensa, secretario general y gerente de la Conmebol. En los últimos tiempos, su salud se vio quebrantada, habiendo luchado con tenacidad contra una cruel dolencia que no logró superar. En tanto, Racing Club presentó un recurso de reconsideración contra la decisión de no sancionar a River Plate ante la mala inclusión de su ex jugador, tachando lo actuado de "arbitrario e injusto", bajo reserva de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Este descalabro en parte se debe a las "Medidas de Gracia del Centenario" (Circular 1/2016-02-02-2016), cuando se decidió reducir a la mitad las suspensiones a jugadores, entrenadores, médicos y, también rebajar en sus dos terceras partes las clausuras de estadios. Esta inédita resolución fue firmada en soledad por Gorka Villar, hijo Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (REF).