En Villa Luján, el barrio de Centurión, es lujo vivir en la manzana que tiene cordón cuneta. La terminación de las casas es el revoque. Algunas, ni puerta tienen. ¿Cloacas? ¿Qué es eso? Allí, como en tantos otros lugares de la Argentina, elegir qué comer no es un derecho. Comer todos los días no lo es. ¿Ir al colegio? Casi un capricho de la perseverancia, del que resiste. Es que lo que parece común, lo que parece lógico, aquellas cuestiones básicas y casi inherentes al ser humano en otros sitios, no tienen cita ni espacio en otros. Aquí no han venido. ¿Por qué? Porque no. Y esa respuesta que no es respuesta es sentencia.