Además, el directivo también se refirió al escándalo que protagonizó Ricardo Centurión en el estadio Monumental, cuando River eliminó a Racing en la misma instancia de la Copa Libertadores. "No me corresponde a mí hablar de otro jugador que no está en la institución, pero le deseo lo mejor porque es un gran jugador. De los pocos que sacan la diferencia en el uno contra uno. Creo que son los dirigentes y el cuerpo técnico de Racing los que tienen que hablar de su comportamiento", esbozó.