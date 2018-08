LOS 9 PARTIDOS DE BOCA SIN TRIUNFOS EN CONDICIÓN DE VISITANTE:

1-0 vs Alianza Lima, Perú. Copa Libertadores. Fecha 1 (01-03-2018)

2-0 vs Argentinos Juniors. Superliga 2016-17. Fecha 18 (05-03-2018)

1-1 vs Atlético Tucumán. Superliga 2016-17. Fecha 20 (18-03-2018)

1-1 vs Palmeiras, Brasil. Copa Libertadores. Fecha 3 (11-04-2018)

1-0 vs Independiente. Superliga 2016-17. Fecha 23 (15-04-2018)

1-1 vs Junior, Colombia. Copa Libertadores. Fecha 5 (02-05-2018)

2-2 vs Gimnasia y Esgrima (LP). Superliga 2016-17. Fecha 25 (09-05-2018)

3-3 vs Huracán. Superliga 2016-17. Fecha 27 (12-05-2018)

2-0 vs Estudiantes (LP). Superliga 2017-18. Fecha 2 (20-08-2018)