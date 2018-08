"Los tenistas somos bichos raros. Yo soy del interior, de clase media baja, y te aseguro que todos los que triunfan es porque se sacrificaron. ¡¿Si te llega una oportunidad y no la aprovechaste por que no te rompiste el culo?! [sic], era muy complicado dialogar conmigo, a mí no me caías bien y te lo decía en la cara, no me gustaba algo y te puteaba hasta por boludeces, y hoy veo que es una locura porque seguramente la gente que trabajaba conmigo también quería lo mejor para mí. El tenis te acostumbra a hacer todo solo, igual que un boxeador en el ring, entonces se va moldeando esa personalidad. También hay cosas que te marcan, yo no fui a Bariloche al viaje de egresados porque tuve que viajar a la gira junior de Canadá y el US Open, y cuando llegué a Norteamérica me enfermé y no jugué en Canadá y perdí en primera

ronda en Estados Unidos. Al final me perdí el torneo y haberme ido de viaje con mis amigos. Cuando sos profesional, cada partido es entrar a una jungla, sos vos contra tu adversario, y todos te quieren pasar por arriba. Eso te va creando una personalidad fuerte".