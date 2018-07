"No me sorprendió que estén juntos. Muchos se quedaron en el tiempo. Pasó hace muchos años eso, todos cometimos errores y aciertos. Todos fuimos creciendo como cualquier persona normal. Las diferencias dentro de la cancha quedaron en una vida anterior. Todos maduramos. No quiero decir que van a ser los mejores amigos. Por ahí sí o no, pero podemos estar buscando un proyecto para mejorar el tenis. Mucha gente quedó con lo que pasó hace 10 ó 15 años. Hoy somos personas diferentes a las que estábamos dentro de una cancha", asegura el hombre que alcanzó a ubicarse 8 del mundo en 2005.