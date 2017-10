"Hay mucha gente que me acompaña, existe el cansancio físico, esto es agotador, bajé cerca de 7 kilos, pero yo estoy muy fuerte y bien plantada. Te puedo asegurar que todo lo que antes pensaba que era importante hoy pasa a ser totalmente secundario. De repente vos podés tener mucho de todo pero a la hora de no tener salud o que pasen estas cosas hace que todo el resto no sirva de absolutamente nada pero a la vez todo esto hace que sepas quién está a tu lado. Ailén tiene apenas 23 años pero evidentemente ha dejado muy buenas huellas en mucha gente porque se comunica gente permanentemente. Me llaman para decirme que la conocieron y que es un ángel, eso es gratificante y te carga de energía

para mí todos estos días son muy comerciales y de alguna manera desdramatizo la situación porque si no termino tirándome debajo de un tren, como se dice pero bueno, como yo digo siempre: a mí me tocó esta, ¿Por qué no me iba a tocar? Me pasó a mí y tengo que afrontarlo, ojalá el de hoy hubiera sido un día de la madre como los que he vivido en otros momentos pero estoy acá y ella está acá, entonces me parece que hay que festejarlo porque ella está acá, ella decidió estar conmigo acá…"