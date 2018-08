El profe llegó a Ezeiza hace poco más de un año, con la reorganización de las Selecciones Juveniles, de la mano de Hermes Desio, Coordinador de Sub 17, Sub 15 y Sub 13. Trabajaba en la Novena División de Estudiantes, antes de quedarse con los combinados nacionales más pequeños. Pero el sismo por la salida de Sampaoli lo arrastrÓ al tradicional torneo que se disputa en el municipio de Valencia, España. Y su shock motivacional a las promesas antes de la definición, mezclado con una verdadera lección de vida, se transformó en viral.