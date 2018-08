"Debido a los audios filtrados en las últimas horas, donde se habla de mi llegada a Sacachispas de una forma errónea y dejando una imagen inapropiada de mi persona, he tomado la decisión de no firmar el contrato con el club. A pesar de estas situaciones que lastiman, y de lo difícil que es conseguir club, tengo las fuerzas y las ganas para seguir jugando", expresó el ex arquero de Boca, San Lorenzo, Racing, Huracán, Argentinos, entre otros.