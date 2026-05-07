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En video: Daniel Muñoz fue clave para que Crystal Palace esté más cerca de la final en la Conference League

El lateral derecho colombiano lanzó pase al área que iba con tanta fuerza que rebotó en el defensa del equipo rival y terminó dentro del arco

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El lateral derecho de la selección Colombia fue clave para abrir el marcador en la semifinal vuelta de Conference League 2026 - crédito ESPN

Crystal Palace enfrenta a Shakthar Donetsk por la semifinal vuelta de la Conference League 2026. El equipo inglés ganó en el partido de ida, jugado el pasado miércoles 29 de abril, 3-1, y llegaba como amplio favorito a quedarse con la clasificación a la final del tercer torneo internacional en Europa.

Favoritismo al cual respondió, por lo menos hasta el minuto 30, al ampliar la ventaja para golear en el marcador 4-1. El protagonismo del gol fue colombiano, Daniel Muñoz, el lateral derecho habitual de la selección Colombia, atacó y cedió el balón al centro del campo en donde apareció Adam Wharton, su compañero marcado con la número 20, que remató desde fuera del área.

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Daniel Muñoz
Daniel Muñoz lleva cinco goles y el mismo número de asistencias en 32 partidos con el Crystal Palace en la temporada - crédito Crystal Palace

El arquero del equipo rival, Dmytro Riznyk, atajó el remate, pero dio rebote hacia el lado derecho, donde estaba el colombiano, que nunca se desconectó de la jugada y lanzó un centro de primera que fue interceptado por Pedrinho, el marcado con el número 10 en Shajtar, que terminó metiendo el balón en su propio arco. Gol del Crystal Palace para estar cada vez más cerca de la final de la Conference League 2026.

Así fue el partido en el primer tiempo

El arranque en el estadio Selhurst Park ha sido frenético y con Shakhtar Donetsk como protagonista. El equipo ucraniano salió a presionar arriba y generó varias ocasiones en apenas cinco minutos. Kaua Elias tuvo la primera clara tras una gran acción de Alisson, luego Eguinaldo quedó casi mano a mano, pero Henderson respondió bien, y más tarde Gomes volvió a exigir a la defensa inglesa. Crystal Palace sufrió en los primeros minutos, encerrado y sin capacidad para salir jugando. Además, Ocheretko tuvo que ser atendido tras un golpe involuntario de Daniel Muñoz.

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Crystal Palacew empata a un gol con Shaktar Doneskt en la Conference League - crédito @CPFC/X
Crystal Palacew empata a un gol con Shaktar Doneskt en la Conference League - crédito @CPFC/X

Sin embargo, cuando peor la pasaba el Palace, apareció la contundencia. En una transición rápida, Mateta ganó un balón aéreo y habilitó a Yeremy Pino, que definió cruzado para marcar el 1-0. El tanto fue revisado por un posible fuera de juego y terminó siendo invalidado. Desde entonces, el libreto fue con un dominio territorial del Shakhtar y un Palace replegado esperando contragolpes. Y precisamente así llegó el segundo. Wharton lideró una contra, Riznyk salvó el primer remate y Daniel Muñoz apareció en el segundo palo para empujar el 1-0 con ayuda de Bondar.

El Shakhtar no bajó los brazos y siguió insistiendo hasta encontrar premio. Eguinaldo descontó con un golazo de zurda a la escuadra tras varios avisos previos. Antes del descanso, Mateta estuvo cerca del segundo con una espectacular tijera al palo. El partido está abierto, entretenido y con un Shakhtar que domina la pelota, pero un Palace letal cuando encuentra espacios.

Jefferson Lerma es el otro colombiano que está en Cyrstal Palace, pero no es titular en estos partidos - crédito Hannah Mckay/Reuters
Jefferson Lerma es el otro colombiano que está en Cyrstal Palace, pero no es titular en estos partidos - crédito Hannah Mckay/Reuters

Un primer tiempo lleno de fricción

También ha sido un partido muy físico y con bastante tensión. Bondar vio la amarilla tras una acción sobre Mateta cuando el francés ya iniciaba una contra peligrosa, mientras que Yeremy Pino también se salvó por poco de una sanción más dura después de llegar tarde sobre Vinicius Tobías. Precisamente el lateral brasileño terminó lesionado y tuvo que abandonar el campo, obligando al ingreso de Ghram.

En ataque, el gran problema del Shakhtar ha sido la falta de precisión en los metros finales. El equipo de Arda Turan mueve bien el balón y logra instalarse constantemente en campo rival, pero toma malas decisiones al momento de definir. Aun así, generó sensación de peligro constante, especialmente con Eguinaldo y Alisson por las bandas.

Crystal Palace, por su parte, ha mostrado dos caras muy distintas: defensivamente sufrió demasiado cuando se replegó cerca de Henderson, pero cada vez que recuperó y salió rápido encontró espacios enormes. Kamada y Wharton han sido claves para lanzar esas transiciones veloces que tienen incómoda a la defensa ucraniana.

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