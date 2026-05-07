Crisis migrante se agrava en Tapachula, reportan desaparición de otra joven cubana

La joven lleva varios días desaparecida. (X @Libre_Prensa_)

La desaparición de la migrante cubana Yarissel Díaz Arcia mantiene en alerta a familiares y autoridades en Tapachula, luego de que se reportara que no se sabe nada de su paradero desde la mañana del pasado 30 de abril.

La joven, de 19 años de edad y originaria de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, había ingresado a México en 2024 y se había establecido en Tapachula, donde realizaba trámites para regularizar su estancia legal en el país.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Yarissel habló por teléfono con un familiar presuntamente ubicado en Cuba alrededor de las 10:30 horas del 30 de abril. Después de esa llamada, no volvió a comunicarse y desde entonces permanece desaparecida.

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda en la que detallaron características físicas particulares para facilitar su localización. Según el reporte oficial, la joven tiene varios tatuajes: figuras diversas en el brazo derecho, unas rosas y una flor con hojas en el hombro izquierdo, una flor vertical cerca de la clavícula izquierda, además de flores acompañadas de la palabra “resiliencia” en una pierna. También presenta una cicatriz en el lado derecho del rostro.

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El día de su desaparición vestía pantalón tipo pesquero azul de mezclilla, sandalias negras y una playera verde.

Ya se lanzó una ficha de búsqueda para dar con su paradero. (X @Libre_Prensa_)

El caso ha generado preocupación entre colectivos y comunidades migrantes en la frontera sur del país, una región marcada por el constante flujo de extranjeros que buscan llegar al norte de México o ingresar a Estados Unidos.

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El portal local El Tapachulteco Denuncia reportó que Yarissel presuntamente fue vista por última vez durante la madrugada del 1 de mayo, alrededor de las 02:00 horas, acompañada de su pareja en la vivienda que rentaba en Tapachula. Sin embargo, el propietario del inmueble aseguró posteriormente que la joven no regresó al domicilio.

Según el mismo medio, Yarissel presuntamente mantenía conflictos con el dueño de la vivienda, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado alguna línea de investigación relacionada con esa versión.

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La desaparición de la joven ocurre en medio de un contexto complejo para la población migrante en Chiapas. El pasado miércoles, elementos del Instituto Nacional de Migración realizaron operativos contra integrantes de la caravana migrante denominada “David”, conformada principalmente por personas originarias de Haití.

El contingente llevaba alrededor de dos semanas avanzando por la carretera federal 200, en el tramo entre Tonalá y Arriaga, soportando temperaturas superiores a los 42 grados centígrados.

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El miércoles, elementos del Instituto Nacional de Migración realizaron operativos contra integrantes de la caravana migrante denominada “David”. REUTERS/Daniel Diaz

Durante el operativo, varios migrantes huyeron ante la presencia de agentes migratorios, dejando abandonadas mochilas y carritos utilizados para transportar a menores de edad. Algunos de ellos lanzaron gritos de auxilio mientras corrían para evitar ser detenidos.

En paralelo, madres cubanas acompañadas por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes arribaron a México para buscar a sus hijos desaparecidos desde el 21 de diciembre de 2024, cuando transitaban entre Mazatán, Chiapas, y Juchitán, Oaxaca, presuntamente bajo control de traficantes de personas.

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Las mujeres recorrerán distintos puntos de Chiapas y la Ciudad de México entre el 2 y el 16 de mayo, como parte de una jornada de búsqueda y visibilización de desapariciones de migrantes en territorio mexicano.

Hasta ahora, las autoridades no han informado avances concretos en la localización de Yarissel Díaz Arcia.

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La desaparición de la joven se da en el contexto de que familias originarias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan esta semana a Chiapas, México, para iniciar labores de búsqueda en terreno y en penales tras la desaparición de cerca de 40 migrantes ocurrida en diciembre de 2024, en uno de los episodios más graves de desaparición de personas migrantes en la frontera sur del país.

Las acciones de búsqueda se intensifican luego de meses de exigencias y trámites realizados ante autoridades federales y estatales para acceder a las zonas clave en el municipio de Mazatán. La movilización ocurre en medio de una crisis migratoria creciente y frente a un operativo institucional que, según las familias, aún no arroja resultados claros.

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