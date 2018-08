Frecuente explorador de sistemas tácticos que puedan tomar desprevenidos a los rivales, Gallardo por ahora no ofreció pistas del equipo que tiene pensado poner el jueves a las 19.30 en el Cilindro. Si mantiene el esquema táctico con el que afrontó los partidos de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta (7 a 0) y Villa Dálmine (3 a 1), pondrá un dibujo 4-4-2 bien flexible, en el que los mediocampistas rotan constantemente en el campo de juego para tratar de quitarles referencias a los rivales. En ese sentido, habrá que ver si mantiene los intérpretes o si decide incluir entre los once a los dos mediocampistas mundialistas que tiene en el plantel: Enzo Pérez y el colombiano Juan Fernando Quintero. ¿Se inclinará por la mayor experiencia y capacidad de quite de Pérez o por la juventud y la mayor frescura de Palacios? ¿Optará por el buen presente de Nacho Fernández o se inclinará por el talento y la excelsa pegada de Quintero?