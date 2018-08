"Estoy arrepentido de ese momento, no pensé y me equivoqué. Pedí disculpas y lo tomé como un aprendizaje", recordó el "Pity" sobre aquel gesto. Luego, señaló: "Me enojé alguna vez, pero seguí entrenando y agaché la cabeza. Sabía que en algún momento se iba a dar vuelta. Yo confío en mis condiciones a morir y sé lo que puedo dar. También es gracias al técnico que me habló siempre y a mis compañeros que siempre confiaron y no me trataron mal".