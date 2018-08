Se le presentaron obstáculos que tuvo que ir superando, principalmente el familiar, aunque nunca desvió su foco: "Si bien mi familia me apoyó, mi mamá no quería que me fuera. Imaginate, si le resultó difícil al principio que su hijo más chico se fuera a otro país, cuando volví no me quería dejar ir. Pero yo le dije que no había logrado nada, que tenía que intentar un poquito más. Todavía no vino a visitarme, ojalá pronto lo pueda hacer".