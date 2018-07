El arranque en Argentina no había sido el mejor pero, lejos de sufrir un golpe anímico, buscó otro rumbo. Apareció Excursionistas, equipo en el que jugó en dos categorías de las divisiones inferiores. Iba todo bien, hasta que sufrió un nuevo revés: "No podía seguir. Tenía que esperar hasta ser mayor por la Ley de los Extranjeros Menores, que no le permite jugar acá a los que tienen menos de 18 años sin que estén sus padres". Entonces llegó a All Boys, jugó en la Quinta y Cuarta División, pero no lo ficharon porque no tenían cupo de extranjeros.



Ahora, Kombi Nbangue juega como lateral derecho en el Club Deportivo y Social Juventud Unida, equipo que milita en la Primera D, pero tiene una extensa carrera con un ascenso bajo el brazo y una vida llena de historias.

En 2009 conoció a un grupo de representantes y entrenadores de España (Fundación Marcet) que tenían un proyecto para llevar jugadores cameruneses a una Academia en Barcelona. "Buscaban talentos. Me probaron y quedé. Unos días atrás, mi papá me había pedido que dejara de jugar porque me había sacado una mala nota. Allá en Camerún, no es como acá, se hace mucho hincapié en el estudio. No podés dejar la escuela por el fútbol porque no todos llegan a ser jugadores", dice Kombi. Lo ubicaron en la Academia del Espanyol de Barcelona pero, tras unos meses, no pudo continuar por un tema burocrático y debió regresar a Camerún.