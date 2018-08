Sí plantea la incorporación de un Coordinador General para las categorías menores (Hugo Tocalli, el elegido), con el objetivo de que guíe a Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Diego Placente, entrenadores de los combinados Sub 20, Sub 17 y Sub 15; más la creación de centros de captación y seguimiento de promesas en el Interior del país, con el tan meneado predio de Marbella como núcleo de la observación de juveniles enrolados en las canteras de los clubes europeos.