La AFA que dejó Grondona fue una AFA armoniosa y solidaria. Y ello no se logra con asepsia contable ni corazón blindado. Los clubes debían dinero. ¿De quien era ese dinero si no de los propios clubes? Para Grondona la AFA no era un banco, ni una financiera, ni mucho menos una empresa. Su definición siempre fue clara para todos: el dinero es de los clubes y si no lo administran bien sus dirigentes pagaran los costos políticos.