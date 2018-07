Cuando surgió la chance de la instauración de un manager general, con voz y voto a la hora de elegir al seleccionador mayor, José Pekerman surgió como el favorito de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Sabella como el alfil de Daniel Angelici, vice y titular de Boca. Sin embargo, en el cónclave del jueves, Tapia presentará la idea de que el Director o Coordinador sólo tenga bajo su órbita a las Selecciones Juveniles, es decir, Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13. Incluso, podrían mantenerse los mismos entrenadores: Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Diego Placente, respectivamente.