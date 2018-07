"Un día perdíamos 2-0 con Almagro. Lo dimos vuelta 3-2 a los 89, pero a los 90 nos empataron 3-3. 'Será posible que no podemos salir campeón', pensé. Me tenía loco lo que decían de la bruja Dora. El domingo siguiente le dije a mi señora: "Me voy al cementerio de Chascomús a ver si encuentro la tumba de la señora esta". Fui y nadie me decía dónde estaba la tumba. Hasta que alguien me avisó…". Rodolfo Acosta es un hincha que decidió ir más allá. No se quedaba ante el lamento de lo sucedido ni las dudas sobre la veracidad de lo ocurrido con Dora. Una mañana decidió ponerle el cuerpo a la situación. Cubrió los 100 kilómetros de distancia, pero la "hechizera" ya no estaba viva.