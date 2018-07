El entrenador del Millonario se paró frente a los micrófonos luego de 57 días y aclaró todas las dudas acerca de su situación actual en la institución de Núñez y su hipotético desembarco al seleccionado albiceleste. "Mi cabeza y mi proyecto están en River, me he comprometido y tengo un contrato firmado que respetaré hasta que las energías me den. Hasta que vea que se ha desgastado la situación y en ese momento daré un paso al costado y me embarcaré en otra cosa", comentó.