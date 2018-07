No fue la primera vez que la intimidad de la selección llegó a un punto semejante. En México 86, un Mundial que incluyó enojos con Carlos Bilardode dos titulares, Héctor Enrique y Sergio Batista, después de los primeros dos partidos, los jugadores se juntaron para hablar del técnico antes de los octavos de final. El periodista José Luis Barrio lo contó en el muy completo libro El partido: "Las paredes eran tan finitas que me enteré de toda la reunión. Las cosas de Bilardo que escuché ese día…Maradona llegó a decir'¡simplemente no le tenemos que dar más pelota!'.Era como un golpe de Estado. 'Así no podemos seguir, ¿les parece que un equipo argentino juegue así un Mundial?', gritaba Passarella. El único que lo defendía era Brown: 'Ténganle confianza a Bilardo, yo lo conozco, ténganle confianza'. 'No, pero qué confianza, no hay que darle pelota', gritaba Maradona".